Il Napoli: La V sezione del TAR che ha preso la decisione sui tifosi dell’Eintracht si assumerà la responsabilità di quanto potrà succedere»

La società una nota ufficiale si è detta molto preoccupata che l’arrivo dei tifosi dell’Eintracht al Maradona possa creare disordini

Dopo la decisione, arrivata questo pomeriggio a poche ore da Napoli-Atalanta, del Tar che dà ragione all’Eintracht e ha sospeso il divieto di vendita dei biglietti ai tedeschi, si sono accese diverse preoccupazioni per quanto riguarda la partita di Champions in programma mercoledì 15 marzo.

Il Napoli ha dato all’Eintracht la disponibilità di 2700 biglietti, ma intanto si attende di capire se il Ministero dell’Interno, che aveva deciso il divieto per questioni di ordine pubblico visti acne gli incidenti successi per la partita di andata tra Napoli ed Francoforte. Ovviamente adesso la Prefettura ricorrerà al Consiglio di Stato.

Intanto però la Gazzetta dello Sport parla di circa 5.700 tifosi provenienti dalla Germania che avrebbero provveduto a farsi comprare i biglietti dagli “amici” bergamaschi.

Proprio per questo clima per il timore che la partita possa trasformarsi in un incubo invece che una festa il Napoli ha emesso sul proprio sito un comunicato

Il Calcio Napoli è fortemente preoccupato per la decisione di dare accesso ai tifosi tedeschi in occasione del prossimo incontro di Champions League Napoli-Eintracht del 15 marzo. La preoccupazione nasce dalla possibilità concreta di disordini che potrebbero crearsi, come evidenziato dal Comitato di analisi sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno. Questa decisione è stata presa dalla V sezione del TAR della Campania presieduto dalla dottoressa Abruzzese, che si assumerà la responsabilità di quanto potrà succedere. La decisione, si sottolinea, è stata presa indipendentemente dalle valutazioni tecniche degli organismi a ciò deputati.

