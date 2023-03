Il Marocco non si ferma più, ha battuto il Brasile per la prima volta nella storia

Amichevole a Tangeri davanti a 65mila spettatori. È finita 2-1. Scrive Le Parisien: “hanno offerto un’altra dimostrazione al pianeta calcio”

Il Marocco ha battuto il Brasile 2-1. A Tangeri serata storica per il calcio in generale e per il calcio africano. Anche se ormai dopo la semifinale raggiunta al Mondiale in Qatar, il Marocco non è più una sorpresa.

Scrive Le Parisien:

Avrebbero potuto sognare un ritrovo più bello? Avrebbero potuto offrire un regalo migliore a questo popolo? Sulla scia di una storica Coppa del Mondo, i giocatori del Marocco hanno continuato a surfare l’onda del Qatar, supportati da un pubblico ancora pazzo di loro. (…) Il Marocco ha superato il Brasile sabato sera davanti ai 65.000 spettatori riuniti nel grande stadio di Tangeri. Gol di Sofiane Boufal (29°) e Abelhamid Sabiri (78°).

In un’atmosfera incandescente, gli uomini di Walid Regragi sono stati all’altezza dell’accoglienza che i loro fan hanno riservato loro per tutta la serata. Soprattutto, hanno dimostrato al pianeta calcio che il Marocco è diventato una nazione che conta e su cui dovremo continuare a contare nei prossimi anni. Per la prima volta nella loro storia, i marocchini hanno sconfitto le quintuple del mondo e non c’è quasi nulla da dire.

Le Parisien racconta che sin dall’inizio il Marocco ha messo sotto il Brasile.

