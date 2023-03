Il dinosauro Sarri si è messo in tasca tutti i colleghi guru tranne Allegri (CorSport)

“Due pappine a Mourinho tra andata e ritorno, tre pere a Inzaghi, due a Gasperini, quattro a Pioli, una a Spalletti”. Allegri è l’ultimo baluardo

Il Corriere dello Sport elogia l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. Il dinosauro – così si è definito lo stesso Sarri – è riuscito a mettersi in tasca tutti i colleghi guru, scrive: ha battuto Mourinho, Inzaghi, Gasperini, persino Spalletti. L’unico che ancora non gli è riuscito di battere è Allegri.

“L’anti-Napoli non c’è, si cerca l’anti-Sarri. Sotto a chi tocca. Il popolare Mau, seduto sul trono di Roma e sul secondo soglio della Serie A, se li è messi in tasca tutti i colleghi-guru. Due pappine a Mourinho tra andata e ritorno, diritto e rovescio. Tre pere a Inzaghi, due a Gasperini, quattro a Pioli, una a Spalletti. Li ha battuti tutti, chi due volte e chi una. Tutti tranne uno: Massimiliano Allegri. Max ha rifilato a Mau un 3-0 a novembre e l’ha eliminato dalla Coppa Italia a febbraio (1-0), lo risfiderà l’8 aprile all’Olimpico (Lazio-Juve). Allegri è l’ultimo baluardo, è geloso del secondo posto afferrato da Sarri, lo rivendica al posto della penalizzazione”.

Sarri il dinosauro, l’ammazza-guru.

“Attenti a Mau, bei tempi per lui in Italia, meno in Europa. Regolatevi, cari guru. Sul campionato aleggia e volteggia il «dinosauro» Maurizio, per sua citazione. Più che sul giurassico è andato sul classico ultimamente”.

Nelle ultime 5 partite, ricorda il quotidiano sportivo, la Lazio ha portato a casa 13 punti vincendo a Napoli e vincendo di nuovo contro la Roma.

“Dare a Sarri quel che è di Sarri (in campionato) significa riconoscergli i meriti della preparazione impostata quest’anno nei big match, punto dolente della scorsa stagione. Ha conquistato 18 punti sui 27 disponibili, gliene restano tre di grandi sfide (Lazio-Juve, Inter-Lazio e Milan-Lazio), saranno decisive per la Champions”.

