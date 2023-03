I bergamaschi che si uniscono ai tedeschi ricordano storie antiche di gemellaggi. Barbari e paludi

Date a Spalletti la chiave della nuova Scuola di Francoforte. Il Napoli è la contraddizione tra ragione e realtà che si manifesta.

😙 Nella storia, con la storia, per la storia. Si accomodino pure Adorno, Benjamin, Marcuse; questo Napoli non è né capitalista né marxista; si è disalienato dai vecchi principi. Date a Spalletti la chiave della nuova Scuola di Francoforte. Il Napoli è la contraddizione tra ragione e realtà che si manifesta. Per la prima volta ai quarti di Champions. Zitti.

🧐 I bergamaschi che si uniscono ai germani hanno ricordato storie antiche di gemellaggi. Barbari e paludi. Per il resto la gestione è stata tipo ‘O bidello lasciato in una classe di ripetenti a tenere l’ordine ossia: ‘a lanterna mmane ‘e cecati.

😍 Sull’esterno di Lobotka si è aperto il sipario del San Carlo ed è partita la Boheme; Lui Schaunard. Sul cross di destro azzeccato di Politano la galleria Laziale ha deciso di chiudersi da sola. Sul volo di Victor la fisica ha deciso di arrendersi è darsi ai tik-tok.

😎 Zambo accartoccia tutto il centrocampo tedesco; Di Lorenzo è la pista ciclabile mai finita; L’apertura di Kvara è sempre il principio di un gol. Non siamo una squadra, siamo un album da colorare con pagine infinite.

<3 Ad un uomo innamorato non puoi far pesare le parole, i sogni, le emozioni . Ad un uomo innamorato devi concedergli anche le follie, le attese, le fughe pindariche. Victor Osimhen è da Pallone d’oro, ripetetelo con me: Victor Osimhen è da pallone d’oro. Doppietta al bacio.

😁 Dopo 17 anni tre squadre italiane ai quarti di Champions League. Ma mo’ come la mettete con la pantomima della Serie A scarsa solo perché il Napoli la sta divorando? Dai dai, stupiteci con altre amene spiegazioni.

👊 Li abbiamo fatti sfogare una ventina di minuti poi ci siamo allenati per Torino. Dopo novantasette anni di storia è stato valicato il muro degli ottavi di finale. Non so se Aurelio abbia pensato ad eventuali schiaffi morali da rifilare, per il momento è un paliatone senza precedenti. Ora dateci chi volete tanto noi guardiamo tutti da un altro pianeta.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤️

