Gli ultras del Napoli attaccano gli autobus dell’Eintracht (VIDEO)

Gli autobus a bordo dei quali viaggiavano gli ultras dell’Eintracht Francoforte bloccati a Napoli dalla polizia ieri sera sono stati presi d’assalto dagli ultras del Napoli. Su Twitter circola il video dell’aggressione in cui si vede un gruppo di tifosi napoletani lanciare razzi e petardi contro gli autobus di linea.

Stasera Napoli ed Eintracht si affronteranno in Champions League. La trasferta è stata ufficialmente vietata ai residenti a Francoforte ma in città sono ugualmente arrivati circa 400 ultras tedeschi mischiati agli ultras dell’Atalanta. La polizia li ha bloccati alla Stazione Centrale e li ha scortati a bordo di autobus di linea nell’hotel in cui avevano prenotato delle camere. Tutti sprovvisti di biglietti. Il Corriere dello Sport scrive che oggi sono attesi altri ultras dalla Germania.

Eintracht Frankfurt busses got attacked by Napoli supporters last night. Tonight the two will play against eachother in the Champions League.

Officially, fans from Frankfurt are banned from this match because of safety reasons. pic.twitter.com/io7nF2eKQQ

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) March 15, 2023