Galtier: «Neymar non ci sarà contro il Bayern Monaco»

In conferenza stampa: «Nelle prossime due partite non avremo Ney a disposizione. Con la sua asseza giocheremo a due davanti. Non è un’assenza banale, per noi è pesante»

L’allenatore del Psg Galtier è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Nantes. Tra gli argomenti trattati da Galtier c’è ovviamente la domanda su Neymar, infortunato e di conseguenza indisponibile per la partita cruciale contro il Bayern Monaco. Di seguito le parole di Galtier su Neymar:

«Nelle prossime due partite non avremo Ney a disposizione. Con la sua asseza giocheremo a due davanti. Non è un’assenza banale, per noi è pesante».

Galtier è stato interrogato anche sul suo difensore, Sergio Ramos:

«È un giocatore di altissimo livello, è l’esempio in uno spogliatoio in termini di professionalità. Sta facendo bene e ogni giorno ci dà quello che ci aspettiamo da lui».

Sul caso Hakimi il tecnico non si esprime ma ci tiene a ribadire che ha ancora un infortunio muscolare che si porta dietro dal Mondiale in Qatar:

«Si è allenato individualmente 48 ore fa a causa di un infortunio muscolare che si porta dietro dai Mondiali. L’obiettivo è che sia a disposizione per la partita contro il Bayern. Non risponderò a nessuna domanda extra-sportiva su di lui».

Su Danilo Pereira: «È un giocatore internazionale, che era ai Mondiali, che ha subito un infortunio. È un esempio. Attento e disponibile a cambiare ruolo e attività. Questa versatilità, che potrebbe fargli pensare di non essere un titolare indiscutibile, lo rende una risorsa e un punto di forza per la squadra».

ilnapolista © riproduzione riservata