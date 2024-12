Conte e lo staff, De Laurentiis chiederà la conferma di Sinatti come preparatore atletico (Repubblica)

Non si andrà oltre la metà di questa settimana. Conte ritiene di aver fatto già uno sforzo importante e non ama rimanere sulla corda

Conte e lo staff, De Laurentiis chiederà la conferma di Sinatti come preparatore atletico. Lo scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi.

Conte non sta più nella pelle e ha già allertato il suo staff, di cui dovrebbero fare parte Oriali e Stellini. De Laurentiis chiederà invece la conferma nel ruolo di preparatore atletico di Sinatti: già sotto contratto con il Napoli.

Ogni passo va ponderato e con i legali al lavoro potrebbe essere interlocutorio anche il prossimo incontro tra le parti, in programma per oggi. Ma di certo non si andrà oltre la metà di questa settimana. Conte ritiene infatti di aver fatto già uno sforzo importante e non ama rimanere sulla corda. Ha voglia però di chiudere la questione pure De Laurentiis, che in mattinata è atteso a Trentola Ducenta per un convegno sul tema del razzismo, a cui parteciperanno pure Juan Jesus e (da remoto) Koulibaly. Il presidente non dovrebbe dire nulla sul nuovo allenatore e non è ancora neppure sceso in campo direttamente per chiudere la trattativa, nonostante abbia da oltre dieci anni un rapporto personale e di solida amicizia con l’allenatore pugliese. Gli affari sono affari e in pochi lo sanno meglio di Adl. Il futuro del Napoli non può tuttavia più attendere troppo e per questo la partita avrà il suo esito al massimo tra 48 ore.

Conte ha detto sì al Napoli: il summit di sabato sera è finito con l’accordo anche per lo staff (Repubblica)

Secondo Repubblica, è fatta per Antonio Conte al Napoli. Manca solo il placet di De Laurentiis. C’è l’accordo con Manna su cifre, staff e mercato.

Il Napoli e Antonio hanno trovato l’accordo economico

Scrive il quotidiano:

Il summit di ieri sera tra Antonio Conte e il nuovo ds del Napoli Giovanni Manna ha dato l’esito sperato. Le parti hanno trovato l’accordo economico (6 milioni di euro, più 1 di bonus in caso di scudetto) e passi avanti sono stati fatti anche per il discorso tecnico. Conte ha scelto il Napoli: il sì è arrivato con grande soddisfazione. Ora toccherà al presidente Aurelio De Laurentiis definire gli ultimi dettagli della trattativa, prima di passare al momento delle firme.

ilnapolista © riproduzione riservata