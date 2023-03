El Mundo: «per il bene del Barcellona Laporta dovrebbe farsi da parte”»

El Mundo torna oggi sul caso Barcellona, dopo l’accusa di corruzione degli arbitri che potrebbe costare a Bartomeu da 6 mesi a 4 anni di carcere. Il quotidiano spagnolo si rivolge a Laporta, attuale presidente dei blaugrana, spiegando che un suo passo indietro, come quello fatto da Agnelli nel caso Juventus, sarebbe auspicabile

Laporta, che testimonierà come testimone e non sarà processato, non deve attendere alcuna sentenza per decidere cosa fare in base alla sua situazione, al di sotto del minimo in termini di credibilità. Se decide di restare come massimo rappresentante del Barcellona, ​​il deterioramento istituzionale accompagnerà il club, essendo stato parte della corruzione sistemica. Il logoramento che ciò comporta, sportivo, sociale ed economico, potrebbe portare a un ritiro degli sponsor, così sarebbe consigliabile per lui farsi da parte, assumersi le sue responsabilità e, se desidera continuare, affrontare un nuovo processo elettorale. L’altra procedura sarebbe quella di costringerlo a farlo attraverso una mozione di sfiducia.