De Laurentiis: «Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti»

Il presidente del Napoli esulta su Twitter dopo la vittoria del Napoli contro l’Eintracht e la qualificazione ai quarti di Champions

Al termine della sfida contro l’Eintracht andata in scena al Maradona con il Napoli che ha battuto per la seconda volta i tedeschi e si è qualificato ai quarti di Champions per la prima volta, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha twittato per esultare e fare i complimenti ai suoi ragazzi

Per la prima volta nei quarti di finale di Champions. Il viaggio del Napoli continua. Bravi tutti! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) March 15, 2023

