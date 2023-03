Berhalter in corsa per rimanere come allenatore degli Stati Uniti dopo il rapporto sulla denuncia di aggressione

Berhalter era stato allontanato dopo delle accuse di violenza domestica ai danni della moglie nel 1992.

La Federcalcio americana afferma, in un comunicato, che Gregg Berhalter può restare alla guida della Nazionale. Berhalter era stato allontanato dopo delle accuse di violenza domestica ai danni della moglie nel 1992. Il rapporto, che la Federcalcio americana ha reso disponibile sul suo sito web , afferma che Gregg e Rosalind Berhalter hanno confermato di essere stati coinvolti in una rissa tra i due fuori da un bar quando erano ancora studenti universitari.

La coppia ha detto che Gregg ha spinto Rosalind a terra e l’ha presa a calci dopo che lei lo aveva schiaffeggiato quando avevano bevuto. Il rapporto afferma che da allora non ci sono prove che si siano verificate aggressioni fisiche tra la coppia.

La Federcalcio afferma che Berhalter può continuare ad allenare dato che l’incidente del 1992 si è verificato circa 31 anni fa. La mancanza di informazioni e prove che confermano l’accaduto consentono Berhalter di poter restare alla guida della Nazionale in quanto non creerebbe rischi legali per un’organizzazione .

ilnapolista © riproduzione riservata