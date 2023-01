Il ct americano Berhalter rischia l’esonero perché 30 anni fa prese a calci la sua fidanzata (oggi moglie)

La federazione ha avviato un’indagine, lui è stato costretto a una pubblica difesa sui social raccontando l’accaduto e parlando di qualcuno che vuole farlo fuori

È l’apertura de Le Parisien. Il commissario tecnico della Nazionale maschile di calcio degli Stati Uniti rischia l’esonero per un episodio di violenza che risala a trent’anni fa. La federazione ha avviato un’indagine interna, anche per appurare l’esistenza di un presunto ricattatore. Ecco cosa scrive Le Parisien:

La Federcalcio americana ha annunciato martedì di aver aperto un’indagine contro Gregg Berhalter, la cui permanenza come allenatore nazionale è attualmente in discussione, per aver preso nel 1991 a calci la sua ragazza che poi è diventata sua moglie.

La federazione ha spiegato di essere stata informata delle accuse contro Berhalter l’11 dicembre, più di una settimana dopo l’eliminazione della squadra degli Stati Uniti dai Paesi Bassi in Qatar.

Berhalter si è difeso con un lungo messaggio su Twitter dicendo che le accuse partono da “un individuo” che cerca di “favorire la fine della mia collaborazione con la federazione”.

Il tecnico di 49 anni ha voluto spiegarsi, affermando che aveva 18 anni, che era al suo primo anno di facoltà e che la loro relazione risaliva a quattro mesi prima. I fatti avvennero durante una serata in un bar.

“Rosalind e io avemmo una discussione accesa che continuò fuori”, ha detto. Lo scontro divenne fisico e la presi a calci nelle gambe. È stato un momento vergognoso, di cui mi pento ancora oggi. Non ci sono scuse per le mie azioni quella notte. »

Il ct americano ha parlato di un “momento difficile”, che lui e Rosalind hanno scelto di rendere pubblico, per “condividere la verità”.

La federazione ha fatto sapere di apprezzare il gesto di Gregg e Rosalind che «si sono fatti avanti per parlare apertamente di questo incidente, condanniamo qualsiasi forma di violenza e prendiamo queste accuse molto sul serio».

La Us Soccer ha detto che sta anche esaminando “potenziali comportamenti inappropriati nei confronti di diversi membri del nostro staff, da parte di persone al di fuori della nostra federazione”, lasciando ipotizzare un possibile ricatto esercitato su Berhalter.