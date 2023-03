Benzema dà del bugiardo a Deschamps dopo l’intervista a Le Parisien

Il ct ha dichiarato che è stata una scelta dell’attaccante quella di lasciare i Mondiali dopo l’infortunio. Karim ha risposto con due storie su Instagram

L’intervista concessa da Didier Deschamps a Le Parisien, la prima dopo la Coppa del Mondo, ha suscitato molte polemiche sulla questione Benzema. Il tecnico ex Juventus ha parlato dell’infortunio del Pallone d’Oro che non gli ha permesso di giocare in Qatar. Deschamps sostiene che all’indomani dell’esito della risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Benzema il giocatore ha deciso di abbandonare il ritiro della Nazionale:

«Quando Karim si è infortunato, il nostro medico lo ha portato alla clinica Aspetar per sottoporsi a una risonanza magnetica. Karim ha inoltrato i risultati ai medici che lo seguono a Madrid che gli hanno dato un parere. Quando rientrò in albergo era già mezzanotte passata. Raggiunsi Karim nella sua stanza con il nostro medico che era venuto a darmi il referto della risonanza magnetica. Karim si disperò perché questo Mondiale significava molto per lui. Il medico mi disse: ‘Nella migliore delle ipotesi, il suo ritorno agli allenamenti non potrebbe avvenire prima del 10 dicembre.’ Siamo rimasti insieme una ventina di minuti. Lasciandolo gli ho detto: ‘Karim, non c’è fretta. Organizza il tuo rientro con il team manager’. Quando mi sono svegliato, ho scoperto che se n’era andato. È stata una sua decisione, la capisco e la rispetto».

Poco dopo l’uscita dell’intervista l’attaccante del Real Madrid ha pubblicato due storie su Instagram. Nella prima ripropone due passaggi dell’intervista e commenta con la frase: «che audacia», come a dire che faccia tosta con l’émoji di un clown. Sulla seconda condivide il video di un personaggio francese molto seguito sui social, Ritchie, che ripete la parola «bugiardo, tu sei un bugiardo». E sotto la scritta: «Buona notte Didier».

