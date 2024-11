Napoli, Conte vuole 9 milioni a stagione. De Laurentiis ne offre 6 più 3 di bonus (Giordano)

“Gli incontri (più d’uno anche in presenza) tra emissari del club e Antonio Conte non hanno condotto, per ora, ad un accordo economico”

Aggiornamento sulla trattativa che potrebbe portare Conte sulla panchina del Napoli. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Marco Giordano su Twitter, il tecnico avrebbe chiesto 9 milioni iniziali. De Laurentiis ne ha offerti finora 6 di parte fissa più tre milioni di bonus. Non c’è quindi ancora l’accordo economico tra club ed ex ct della Nazionale.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Gli incontri (più d’uno anche in presenza) tra emissari del club e Antonio #Conte non ha condotto, per ora, ad un accordo economico ▶️ Il Napoli offre 6 milioni + 3 bonus ▶️ Conte parte da una richiesta iniziale di 9 milioni circa Si sta… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) May 15, 2024

A Conte rimane solo il Napoli, altrimenti resta un’altra stagione fermo (Il Giornale)

A Conte rimane solo il Napoli, per lui triennale da 6,5 milioni più 2 di bonus. Lo scrive Il Giornale con Nicolò Schira.

Pronto un triennale da 6,5 milioni a stagione più 2 di bonus legati alla qualificazione in Champions League. L’obiettivo minimo da centrare nella prossima stagione. Conte scalpita e ha voglia di tornare il prima possibile ad allenare. Un anno sabbatico basta e avanza e ora nutre il desiderio di tornare in sella. Per questo aveva dato piena disponibilità a Juventus, Milan e Napoli.

La Vecchia Signora però da mesi ha puntato dritta su Thiago Motta; mentre i rossoneri – nonostante la pressione mediatica e social dei tifosi – non si sono per ora fatti avanti.



Considerato il timing proiettato alla fine della stagione, la traduzione è una sola: dalle parti di Via Aldo Rossi non vogliono affidare a Conte il dopo Pioli. Proprio quest’ultimo resta un’opzione reale e concreta per il Napoli. ADL l’ha bloccato con tanto di bozza d’intesa per un biennale da 3 milioni a stagione più bonus, però prima di chiudere l’accordo vuole capire se riuscirà a raggiungere il sogno di ingaggiare il serial winner leccese.

La sensazione è che le chance di trovare un quadra siano in rialzo. Il motivo è piuttosto semplice: Conte non è allenatore da subentro e per imporre la propria filosofia e cultura del lavoro necessita di iniziare la stagione dai primi di luglio. Ergo gli rimane solo il Napoli, onde evitare di restare fermo un’altra stagione. E così il clamoroso matrimonio con gli ormai ex Campioni d’Italia potrebbe nei prossimi giorni materializzarsi per davvero.

ilnapolista © riproduzione riservata