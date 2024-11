Napoli, Osimhen non recupera. Salta la Fiorentina (Sky Sport)

“L’attaccante del Napoli dovrebbe saltare la trasferta di Firenze. Il nigeriano continua a non allenarsi con la squadra a Castelvolturno”

Osimhen verso il forfait per Firenze. Lo scrive Sky Sport secondo cui l’attaccante nigeriano, vittima di un problema muscolare contro il Bologna, non si sia allenato nemmeno oggi con la squadra. Scrive la redazione della pay tv:

“Colpito da un problema muscolare nell’ultima partita contro il Bologna, l’attaccante del Napoli dovrebbe saltare la trasferta di Firenze, quasi uno spareggio per l’ottavo posto che varrebbe almeno l’ingresso in Conference League. Il nigeriano continua a non allenarsi con la squadra a Castelvolturno”

I dubbi e gli indisponibili del Napoli per Firenze

Di sicuro non sarà della partita Zielinski, lesione lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra. C’è una minima percentuale che possa essere convocato. Così come Osimhen, al momento è improbabile una sua convocazione.

In dubbio anche Mario Rui e Lindstrom, alle prese ancora con la lombalgia.

L’allenamento di ieri. Terapie per Osimhen

Dopo la sconfitta contro il Bologna al Maradona per 2-0, il Napoli si prepara al match contro la Fiorentina di venerdì 17 maggio, ore 20:45. Per entrambe le squadre sarà un match chiave in vista della qualificazione in Conference League per la prossima stagione. Dal sito ufficiale della società, il report dell’allenamento svolto stamattina:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e circuito di forza. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Lindstrom e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Palestra per Mario Rui. Osimhen ha fatto terapie. Mazzocchi si è allenato in gruppo”.

