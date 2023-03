Anche Libero elogia il Napoli: ha fatto scuola mollando Insigne e Mertens

Il club di De Laurentiis ha lasciato partire Insigne e Mertens. La storia insegna che c’è sempre chi può sostituire i calciatori in uscita

In Serie A ci sono 77 giocatori all’ultimo anno di contratto con i propri club e le società cercano di approfittarne per tagliare gli ingaggi, anche a costo di perderli a zero. Ne scrive Libero, portando il Napoli come esempio. Non è forse questo che ha fatto il club di De Laurentiis con Insigne e Mertens? E sembra essere andata bene.

“È un calcio sempre più in scadenza. Solo in serie A sono 77 i calciatori con un accordo fino a giugno 2023 non ancora prolungato. Praticamente tre rose intere su venti. In Europa sono più di 100 dal valore di mercato superiore ai 5 milioni (stime Transfermarkt). E l’età media non è più da dinosauri: i dieci prossimi svincolati più preziosi, da Skriniar (60 milioni) a Zaha (27 milioni), contano 28,8 anni di media. I 35enni Messi e Benzema sono eccezioni tra i vari Ndicka (23), Thuram (25) e Kamada (26)”.

“Le società stanno cogliendo la palla al balzo: chi se ne va non porta soldi ma alleggerisce il monte ingaggi, quindi i bilanci. Non guadagni ma risparmi. Vale uguale. Le scadenze di questi anni sono i rinnovi o gli ingaggi di quattro-cinque anni fa, quelli pre-pandemia, quando suonava tutta un’altra musica. Ora è il momento di smaltirli. Certo, il rischio è privarsi dei migliori calciatori ma la storia sta insegnando che si possono sempre sostituire”.

Lo insegna il Milan, con il caso Donnarumma e il Napoli, appunto.

“Si va così verso un mercato libero in stile Nba, dove girano meno soldi per i cartellini. Un ago si è infilato nella bolla in esplosione. Il rischio è avere squadre meno forti, almeno in Italia. Ma è un rischio apparente, se sai cambiare prospettiva. Il Napoli, che ha lasciato andare Insigne e Mertens a zero, insegna”.

Anche L’Equipe, per citare solo uno dei quotidiani che ultimamente hanno elogiato il Napoli per il suo mercato, ne ha parlato. Per giunta scriveva ieri, il Napoli “ha ceduto o svincolato anche i suoi tre giocatori più pagati la scorsa estate: Kalidou Koulibaly (al Chelsea), Lorenzo Insigne (al Toronto) e Dries Mertens (al Galatasaray). Non gli è andata troppo male…”.

