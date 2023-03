La chat whatsapp di Mertens, Insigne e Koulibaly

“Lorenzo, sai chi ti saluta?” “Chi?” “Sto Kvara”. @ilmagnifico ha abbandonato il gruppo. Dries/Ciro: “se fossi rimasto, sarei stato titolare, me lo disse Spalletti”. “Sì sì..”

@Ciro: Ragazzi, mi ha scritto in privato Fabian. Vuole essere inserito nella chat

@KK: Buongiornissimo!!! caffè?

@IlMagnifico: e come l’ha scoperto che c’abbiamo un gruppo nostro?

@Ciro: dice che gliel’ha detto l’uccellino

@IlMagnifico: è stato Allan, sicuro, chill è sempre stato nu…

@KK: dai, Fabian è un bravo ragazzo

@IlMagnifico: ci azzellea lui e Parigi, vuoi vedere? I francesi, l’eleganza, le baguette

@Ciro: marò che darei mo per una bella pizza di Sorbillo… vabbè lo inserisco

@Fabian si è unito al gruppo

@IlMagnifico: Grandisssssssssimo Fabian! Amico mio!

@Fabian: quanto bisogna dare per la festa delle maestre?

@Fabian ha cancellato questo messaggio

@Fabian: scusate ho sbagliato chat. Era per le mamme di classe

@Fabian: Come state guagliù? Volevo sapere una cosa: ma lo fate un salto a Napoli per festeggiare lo scudetto?

@IlMagnifico ha abbandonato il gruppo

@Ciro: addo’ vaiiiiii Lore… 😂

@IlMagnifico si è unito al gruppo

@IlMagnifico: scusate, ho lasciato per sbaglio

@Ciro: comunque io ci torno sicuro. Manfredi ha detto pure che mi lascia le chiavi della città sotto lo zerbino del Comune

@KK: ma non ti dovevano dare la cittadinanza onoraria?

@Ciro: sì sì, proprio ieri ho chiamato al numero verde “Difendo la città”, e mi hanno messo in attesa. Hanno ancora un anno di cacche di cani da esaminare col dna. Colpa di De Magistris, dicono.

@KK: Ho comprato l’uovo di Osimhen, la colomba di Osimhen e il casatiello di Osimhen. Ho prenotato l’aereo, ma non l’hotel. Ho un po’ di paura che perdano lo scudetto in albergo

@IlMagnifico: 😂

@IlMagnifico: tanto lo so che c’hai la bambolina voodoo di Spalletti

@KK: mo’ solo perché sono africano faccio i riti voodoo? E’ come se ti dicessi che la Panda gliel’hai fottuta tu solo perché sei di Fratta

@Ciro: iamm’ guagliù non vi appiccicate

@Fabian: ah @Ilmagnifico sai chi ti saluta?

@IlMagnifico: chi?

@Fabian: STOK…VARA!

@IlMagnifico ha abbandonato il gruppo

@Ciro: addo vaiiiiii 😂

@IlMagnifico si è unito al gruppo

@KK: sei andato in freva, stay accusing a lot bro’!!!

@IlMagnifico: scusate, mi hanno hackerato whatsapp

@Ciro: se seeee…

@IlMagnifico: @KK sai chi ti saluta?

@KK: Kim… 😒

@IlMagnifico: uammami’ e magnatell n’emozione…

@KK: tanto li becco in finale di Champions… 😈

@Fabian: 😂😂😂😂😂

@Ciro: 🤣

@IlMagnifico: 😂😂😂

@KK: cazzo ridete, io almeno in Champions ci sto ancora. @Ciro che si dice in Turchia? Com’è il panorama n’copp a cullina ‘e Sultanahmet?

@Ciro: voi sfottete, ma qua da quando è arrivato Zaniolo è nu’ burdell. Mauro non fa più le braciate con Wanda, dice che non si fida del romano…

@Ciro: e comunque io nel Napoli di quest’anno sarei stato titolare

@Fabian: 😂

@KK: 😂😂😂😂😂

@IlMagnifico: 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

@Ciro: ma è vero! Me lo disse Spalletti quando stavo per firmare il rinnovo!

@IlMagnifico: hahhahahaa ma pure a me mi disse “Lorenzo, sarai titolare”. Ma intendeva nel Toronto. Poi quando ha cominciato a chiamarmi Pupone ho capito…

@Fabian: Io vado, mi è venuto a bussare Leo. Andiamo a berci una cosa, IO E IL MIO AMICO LEO

@IlMagnifico: te stai attiggian’, frate’

@Fabian: io, ma quando mai? Oh, mi saluti Bernardeschi? 👋

@IlMagnifico: e tu salutam a soret

@KK: @Ciro ma DeLa lo senti ancora?

@Ciro: sì, più o meno. Ogni tanto mi chiama, io rispondo e lui spernacchia. Ride e attacca. E’ un mattacchione. Siamo rimasti molto legati

@IlMagnifico: A me per Natale ha mandato due maglie di Kvaracomesichiamalui per Christian e Carmine. Le ho girate a Criscito, che se l’è vendute su Ebay

@Ciro: giri sempre tuttecos, tu

@KK: A me mi manca lui, Spalletti, Elmas che faceva le loffe nello spogliatoio e dava la colpa a Meret… Mi mancano persino le barzellette di Rrahmani. Ho cominciato a leggere i libri di De Giovanni

@Ciro: non esagerare, iamm

@KK: giuro. Londra è bella ma non ci vivrei

@IlMagnifico: sarà. Io invece qua in Canada sto benissimo. Certo me ne vado io e quelli vincono lo scudetto… però sto bene, dai. Sto beniss

@IlMagnifico ha abbandonato il gruppo

@Ciro: uh mi ha risposto Manfredi!

@KK: che dice il sindaco?

@Ciro: mi ha scritto “Dries chi?!”

@Ciro ha abbandonato il gruppo

@KK: oh, c’è nessuno? Mia moglie voleva la ricetta della sfogliatella di Osimhen! Ciro!!!

