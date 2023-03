Allarme ordine pubblico, 400 tifosi dell’Eintracht in arrivo a Napoli da Salerno

I tifosi partiti da Salerno in treno sono attesi alla Stazione Centrale. Ad attenderli le forze dell’ordine che stanno presidiando la zona

Sarebbero circa quattrocento tifosi dell’Eintracht Francoforte in arrivo a Napoli da Salerno. I tifosi del club tedesco sono in arrivo in città nonostante i divieto dell’apertura del settore ospiti per la sfida di Champions Legue da parte delle autorità per ordine pubblico. Allertata la polizia che al momento sta presidiando la Stazione Centrale per evitare disordini.

Che i tifosi dell’Eintracht sarebbero arrivati lo stesso era già noto dalla giornata di ieri. Non era chiaro il numero dei supporter ma sarebbero circa quattrocento. Il divieto imposto dalla Questura aveva aperto un vero proprio caso che ha portato fino all’ordinanza di rigetto da parte del Tar. Il Tribunale amministrativo aveva aperto alla vendita libera salvo poi la rettifica nuovamente dalla Questura. Ora il rischio è alto in quanto i tifosi potrebbero creare qualche disagio, tanto da portare un dispiegamento delle forze dell’ordine alla stazione per evitare che entrino in contatto con qualche frangia del tifo napoletano o, semplicemente, con civili.

All’arrivo sono stati perquisiti e fatti salire su sei pullman

