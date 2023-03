A Torino la polizia è in allerta per la possibile presenza di tifosi dell’Eintracht (Tuttosport)

Secondo il quotidiano i tifosi tedeschi potrebbero darsi appuntamento nel capoluogo piemontese e attendere i tifosi del Napoli

TuttoSport scrive dell’allerta massima della polizia a Torino, in occasione del match di campionato fra i granata e il Napoli di Spalletti. Dopo gli scontri di Napoli, quando ultras dell’Eintracht hanno devastato il centro città di Napoli, adesso si teme che i tifosi tedeschi attendano i tifosi campani nella città piemontese.

Nel capoluogo piemontese il rischio della presenza di tifosi tedeschi ad attendere quelli napoletani è alto:

“L’ipotesi che i tifosi dell’Eintracht possano darsi appuntamento a Torino – dopo che mercoledì avevano messo a ferro a fuoco Napoli – per incontrarsi con i tifosi azzurri fa salire l’allarme nel capoluogo piemontese: la polizia è in allerta. Una possibilità da scongiurare, per una sfida che dovrebbe riempire lo stadio: si va verso il tutto esaurito“.

Il quotidiano sportiva ricorda come oggi i tifosi napoletani ritorneranno a sostenere la squadra di Spalletti in trasferta dopo il divieto imposto dal Viminale a seguito dei fatti di inizio gennaio, gli scontri sull’A1 all’altezza dell’area di sosta Badia al Pino. A tal proposito il Messaggero avverte:

“Dal capoluogo campano si sposteranno in 10mila. Si tratta della prima trasferta consentita da quando l’8 gennaio vi furono gli scontri tra napoletani e romanisti all’autogrill di Badia al Pino est, sull’autostrada del Sole. Il Viminale ha ordinato di vigilare su tutte le aree di servizio lungo l’A1, per evitare nuovi episodi di questo tipo, tenendo anche conto che la Roma gioca alle 18 e dunque un nuovo folle appuntamento all’autogrill tra frange estreme non può essere escluso a priori”.

ilnapolista © riproduzione riservata