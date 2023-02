Wanda Nara: «Non sono mai stata con Maradona»

A Rai 2: «Vero che ero finita in questa casa, in questa festa… Ho capito che questa cosa mi faceva diventare famosa»

Nella lunga intervista concessa a Rai 2, Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha parlato anche della notte d’amore presunta che avrebbe trascorso con Maradona:

«Non sono mai stata con lui. Vero che ero finita in questa casa, in questa festa… Ho capito che questa cosa mi faceva diventare famosa. Non sono riuscita mai a parlarne con lui»

Tra i tanti temi si è parlato pure della sua presunta storia con Marcelo Brozovic:

«Abitava solo nel mio stesso palazzo, ma io non lo frequentavo. Sto crescendo 5 figli senza aiuti. Tutti pensano che io abbia 5 tate perché abbiamo la possibilità di averle. Ma non è così, spesso ci sono solo mia mamma o mia zia»

ilnapolista © riproduzione riservata