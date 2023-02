Valencia, Baraja nuovo allenatore

Ex centrocampista difensivo, Baraja ha giocato 361 partite con il Valencia tra il 2000 e il 2010. Insieme a lui c’è anche Marchena

Il Valencia ha annunciato il nuovo allenatore che sostituirà Gattuso, esonerato il 30 gennaio. Il club spagnolo, 18° e n lotta per evitare la retrocessione dalla Liga, ha annunciato oggi l’arrivo di Ruben Baraja (47) come allenatore della prima squadra. Sarà accompagnato da un’altra figura del club, Carlos Marchena, ex difensore spagnolo che vanta 319 presenze con il Valencia. I due sostituiranno l’ormai ex tecnico Gennaro Gattuso esonerato il 30 gennaio. Il Valencia non vince una partita della Liga dal 10 novembre 2022, ultima partita prima della sosta legata ai Mondiali. Da lì il caos. Solo due vittorie in Copa del Rey contro le modestissime La Nucia e Sporting Gijon. Troppo poco per una squadra con i ricorsi storici così importanti. Di seguito il tweet della squadra sull’annuncio del nuovo allenatore.

Ex centrocampista difensivo, Baraja ha giocato 361 partite con il Valencia tra il 2000 e il 2010. Ha vinto due volte il campionato in Spagna con i murcielagos (2002, 2004) e ha vinto la Coppa Uefa e la Supercoppa Europea nel 2004. Il nazionale spagnolo ha già una lunga esperienza come allenatore. Ha allenato Elche, Rayo Vallecano, Sporting Gijón, Tenerife e Saragozza fino al 2020. Proverà a mantenere il Valencia nella Liga. La prima partita sarà una trasferta contro il Getafe il prossimo lunedì 20 febbraio.

ilnapolista © riproduzione riservata