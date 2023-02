Upamecano: «Adoro il tennis, c’è un silenzio assoluto. È l’esatto contrario del calcio»

A L’Equipe: «Messi è il giocatore più intelligente. Come reagisco agli errori? Penso alla prossima azione. Penso positivo, tutto il tempo».

L’Equipe intervista Dayot Upamecano, difensore del Bayern e della nazionale francese. Gli viene chiesto se pensa spesso alla finale persa in Qatar.

«I giorni che sono seguiti alla finale sono stati molto, molto duri. Per fortuna la mia famiglia mi ha sostenuto. Ma dobbiamo metterci una croce sopra, dire a noi stessi che abbiamo dato tutto. Penso che avremo altre opportunità per vincere titoli con la squadra francese. Ora guardo avanti: sono totalmente concentrato sul Bayern, voglio andare avanti con il mio club».

Upamecano dice di portarsi dietro tanto, dal Mondiale, a livello personale.

«Voglio dire: per fortuna sono stato al Mondiale. È un apprendimento accelerato di molte cose. Non c’è molto tempo per recuperare e devi mettere insieme partite intense contro squadre molto diverse. Non ho dimenticato il quarto di finale contro l’Inghilterra. Tutto deve rimanere con me, tutto deve servirmi in quello che sto facendo al Bayern e in quello che spero di fare di nuovo nella nazionale».

Ti ci è voluto un po’ di tempo per mostrare di cosa eri capace nella squadra francese. Sapevi che sarebbe arrivato il momento? Upamecano:

«So che non tutto è stato roseo durante le mie prime apparizioni in nazionale, ma mi sono sempre detto che stava arrivando il momento giusto. Ed è successo alla Coppa del Mondo. Mi sono sentito rilassato tutto il tempo. Ho sempre detto che ci vuole tempo. Bisogna adattarsi, conoscere un po’ il sistema, scoprire gli altri. Nella squadra francese, questo è ancora più vero, ci sono sempre nuovi giocatori, si scopre molto».

L’adattamento è una grande lezione del tuo viaggio?

«Sì, perché sono andato a Liefering a 16 anni e già solo la lingua, la cultura, era difficile. Fortunatamente, c’erano molti stranieri, cercavo di mescolare un po’ inglese e francese, è andata così. Allo stesso tempo, sono passato direttamente da una squadra under 17 a una squadra D2, senza aver attraversato l’under 19 o l’under 21. Anche se ero già aggressivo sul campo, è stato un salto enorme. Pochi mesi dopo sono entrato nella prima squadra, poi, un anno dopo, sono partito per Lipsia».

Vuoi che la tua carriera serva da esempio per gli altri? Upamecano:

«Certo che voglio essere un esempio. Vengo da lontano, ho avuto difficoltà quando ero più giovane, come alcuni sanno. Non riuscivo a parlare, balbettavo molto. Mi prendevano in giro, erano cose difficili da sentire. Mia madre è sempre stata dietro di me, ma non le ho detto tutto perché altrimenti… A un certo punto, mi sono detto che potevo farlo, mostrare di cosa ero capace. Una difficoltà può essere superata, in una partita o nella vita. Poi tutto viene da solo».

Chi è il tuo esempio per te?

«Mia madre, mio padre. Anche loro vengono da molto lontano. Mia madre, la vedevo lavorare al mercato al freddo. Teneva il suo stand e io la vedevo tutta sola. Ha lavorato per noi e questo è ciò che mi ha davvero motivato. Sulla via del ritorno dall’allenamento, correvo per andare ad aiutarla. Voleva darmi i soldi, le dicevo: “No, tienili”. Mi ha dato molta forza».

La Francia ti ha scoperto. Upamecano:

«Forse in Francia non conoscevamo bene il mio livello. Forse non guardano le partite del Bayern abbastanza regolarmente. Ma qui la gente mi vede come prima».

Il tuo compagno di squadra Thomas Müller associa parte dei tuoi progressi al fatto che non ti fai più destabilizzare da un errore. Sei diventato più sicuro di te stesso?

«Fa parte delle cose che ho imparato qui. Questo è il vantaggio di allenarsi con giocatori come Thomas Müller. Mi ha parlato molto la scorsa stagione. Ricordo il giorno in cui venne da me per dirmi che dovevo mantenere la calma, non importa cosa accadeva».

E ora, come affronti i tuoi possibili errori?

«E’ semplice. Quando commetto un errore, penso alla prossima azione. Se sbaglio un passaggio, tutto quello che mi dico nella mia testa è che il prossimo avrà successo. Se perdo un duello, è lo stesso. Penso positivo, tutto il tempo».

Dopo la Coppa del Mondo, questo ottavo di finale contro il Psg mette Lionel Messi sulla tua strada ancora una volta. Qual è la cosa più formidabile di lui?

«Se non hai gli occhi su di lui, ti farai male. Penso che sia il giocatore più intelligente del calcio. Si metterà dietro di te e guarderà come ti posizioni tutto il tempo (gira la testa su entrambi i lati). Guarda come reagisci, ti studia. Cerca di non farsi vedere, quindi devi sempre tenere gli occhi su di lui. Inoltre, dal momento che è piccolo, puoi perderlo di vista un po’. E quando te ne rendi conto, sta già facendo il suo passo».

Upamecano aggiunge:

«So di cosa siamo capaci. Siamo una grande squadra, abbiamo le nostre qualità. Ma durante una lunga stagione, non tutto può sempre andare via senza intoppi. Ascolteremo le istruzioni dell’allenatore e proveremo a vincere tutte le partite che ci sono rimaste. Questo è l’obiettivo, perché affrontare Parigi è come una finale, e non voglio perderne un’altra».

Questa è la tua seconda stagione a Monaco. Come ti senti in questa città?

«Francamente è tutto fantastico. Ho preso alcune abitudini. Sono già stato allo zoo diverse volte. L’ho fatto anche a Lipsia e quello di Monaco non è male. Mi piace molto vedere gli animali. È lì che trovo la calma. Dopo di che, non ho ancora avuto il tempo di camminare sulle montagne bavaresi, ma mi piacerebbe davvero. Ero stato lì in Austria, a Innsbruck, e ho amato questa tranquillità. Ecco perché mi piacciono le partite di tennis, perché c’è un silenzio assoluto. È l’esatto contrario del calcio…».

