Sergio Ramos lascia la Spagna: «Il commissario tecnico mi ha detto che non conta su di me»

Su Instagram: «Credo che avrei meritato di finire per una mia decisione personale o per prestazioni non all’altezza, non per una questione di età»

Sergio Ramos annuncia su Instagram l’addio alla Spagna. Il difensore del Psg lascia le Furie Rosse dopo aver collezionato 180 presenze e 23 gol in 18 anni. Esordì il 26 maggio del 2005 nell’amichevole contro la Cina entrando al 45esimo al posto di Puyol. La decisione sarebbe arrivata dopo il confronto con nuovo ct De La Fuente che avrebbe confidato di non puntare più su di lui.

Sergio Ramos saluta la Spagna con un lungo messaggio, scrivendo:

“È giunto il momento, il momento di dire addio alla Nazionale, la nostra amata ed emozionante Rossa. Stamattina ho ricevuto la chiamata dell’attuale selezionatore che mi ha comunicato che non conta su di me, indipendentemente dal livello che posso mostrare o da come continua la mia carriera sportiva. Con molto dispiacere, è la fine di un percorso che speravo fosse più lungo e che si concludesse con un sapore migliore, all’altezza di tutti i successi che abbiamo ottenuto con la nostra Rossa. Credo umilmente che questa traiettoria meritasse di finire per una decisione personale o perché le mie prestazioni non fossero all’altezza di quanto merita la nostra Nazionale, ma non per una questione di età o di altre ragioni che, senza averle ascoltate, ho avvertito. Perché essere giovani o meno giovani non è una virtù o un difetto, è solo una caratteristica temporanea che non è necessariamente legata a prestazioni o capacità. Guardo con ammirazione e invidia Modric, Messi, Pepe… essenza, tradizione, valori, meritocrazia e giustizia nel calcio. Purtroppo non sarà così per me, perché il calcio non è sempre giusto e il calcio non è mai solo calcio. Per tutto questo la prendo con questa tristezza che voglio condividere con voi, ma anche a testa alta e molto grato per tutti questi anni e per tutto il vostro sostegno. Mi porto via ricordi indelebili, tutti i titoli che abbiamo combattuto e festeggiato tutti insieme e il tremendo orgoglio di essere il giocatore spagnolo con più internazionalità. Questo scudo, questa maglietta e questa passione, tutti voi, mi avete reso felice. Continuerò a tifare per il mio paese da casa con l’emozione del privilegiato che ha potuto rappresentarlo con orgoglio 180 volte. Grazie di cuore a tutti voi che avete sempre creduto in me!”.

