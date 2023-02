«Odio la Juve e sono tifosissimo del Napoli», le frasi di Santoriello pm dell’inchiesta Prisma (VIDEO)

Frasi risalenti al 2019. L’ansa spiega che nel video completo il pm stava esponendo le ragioni per le quali aveva scagionato la dirigenza della Juve al termine di un’indagine

«Sì lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso seguo il Napoli, come pubblico ministero sono anti-juventino, ossia contro i ladrocini in campo». Sono le frasi pronunciate da Ciro Santoriello pubblico ministero nell’inchiesta sulle plusvalenze costata alla società bianconera l’azzeramento dei vertici e alla squadra la penalizzazione di 15 punti nell’attuale campionato.

Così riporta Open il quotidiano on line diretto da Enrico Mentana:

Il magistrato pronunciò quelle frasi nel corso di un convegno del 2019 dedicato alla «prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e sportiva».

A ripescare il video è stato l’account twitter di tifosi bianconeri Ju29ro, che ha ricostruito anche il contesto in cui sono avvenute le affermazioni di Santoriello: un convegno organizzato a Milano dallo Studio Fornari e Associati insieme allo Studio Grassi e Associati e PwC TLS in data 14 giugno 2019 dal titolo completo Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e sportiva. Frasi che appaiono gravissime, pronunciate da un magistrato che – come confessava Santoriello nel video – era chiamato ad occuparsi proprio di giudicare su casi di possibili illeciti commessi da diversi squadre di Serie A. Una potenziale bomba a orologeria che ha fatto subito ribollire le chat di tifosi juventini, ma ha anche attirato l’attenzione del ministro dello Sport, Andrea Abodi. Che nelle prime ore di oggi, martedì 7 febbraio, ha scritto laconicamente su Twitter: «Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui». La storia, con ogni evidenza, è appena cominciata.

Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui. — Andrea Abodi (@andreaabodi) February 6, 2023

Relatore: “Rimaniamo distanti, sul fatto che lei sia PM e io avvocato, lei tifa NAPOLI e io tifo Inter”

Santoriello PM inchiesta Prisma: “Vabbè, dai, basta no JUVENTUS” pic.twitter.com/W5JRdtwoOc — Colpo Gobbo (@ColpogobboYtube) February 6, 2023

Secondo quanto riporta l’Ansa, il video in questione sarebbe solo un frammento di un discorso più complesso in cui il pm parlava proprio dell’inchiesta sulla Juventus di cui aveva appena chiesto l’archiviazione.

Nel video completo, secondo quanto apprende l’ANSA, Santoriello stava esponendo le ragioni per le quali aveva scagionato la dirigenza della Juve al termine di quell’indagine

