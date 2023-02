Tuttosport: «Santoriello nel 2016 assolse la Juventus da un’accusa di falso in bilancio»

“Il suo provvedimento fece scuola. Se odiava la Juventus poteva praticare il suo astio anche allora, ma non lo fece. Non è un dettaglio”

“Certo bisogna contestualizzare”. Lo scrive il direttore di Tuttosport Guido Vaciago a commento del “caso” Santoriello. Tuttosport, val la pena chiarire, in tutta la vicenda Juventus è rimasto schierato editorialmente dalla parte delle giustificazioni bianconere. Tuttosport potrebbe cavalcare l’onda di indignazione per il video virale in cui uno dei pm dell’inchiesta Prisma si dichiara fieramente antijuventino, e in parte lo fa dedicandoci l’apertura del giornale. Ma lo stesso direttore scrive:

«Però sarebbe ingiusto non tenere conto di tutto (come si dovrebbe fare nelle indagini) e, per esempio, va detto che proprio Ciro Santoriello è il pm che, di fronte a una denuncia per falso in bilancio a carico della Juventus, nel 2016 archiviò con un dispositivo che ha fatto scuola. Se odiava la Juventus poteva praticare il suo astio anche allora, ma non lo fece. Non è un dettaglio».

“Il problema, a questo punto, – scrive ancora Vaciago nel suo editoriale – è credere nella buona fede del pm o non crederci, fidandosi di parole pronunciate fuori dall’ufficialità di un Tribunale. Santoriello, che peraltro è un fenomenale oratore e uno dei magistrati più preparati sul falso in bilancio, è scivolato in una chiacchiera di troppo, come si fa a volte al telefono, o è un feroce nemico della Juventus che punta al suo annientamento?”. “Quando si tratta di calcio, nel nostro Paese, si perde il senno”.

