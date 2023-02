Napoli, ecco la lista Uefa per la Champions: fuori Demme e Zerbin

I 23 giocatori che saranno a disposizione di Spalletti per la sfida nel torneo, a partire dalla partita contro l’Eintracht. C’è Bereszynski.

Il Napoli ha ufficializzato la lista Uefa per seconda parte della stagione. Nei 23 inseriti manca Demme, già escluso nella prima parte di stagione, e Alessio Zerbin. Inserito il nuovo acquisto Bereszynski.

Nel comunicato si legge:

“Questa la lista dei calciatori del Napoli che parteciperanno alla seconda fase della Uefa Champions League:

Portieri: Meret, Gollini, Idasiak

Difensori: Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Olivera, Di Lorenzo, Ostigard, Bereszynski.

Centrocampisti: Elmas, Zielinski, Lobotka, Gaetano, Ndombele, Anguissa.

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Simeone, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori”.

Il Napoli non stravolge la squadra in vista della volata finale della Champions League, dove affronterà agli ottavi di finale l’Eintracht Francoforte il 21 febbraio. Nella lista continua a rimanere escluso Diego Demme, dopo l’esclusione di settembre. A farne le spese stavolta è anche Zerbin. L’esterno è stato escluso per inserire in neo acquisto Bereszynski. Zanoli faceva parte della Lista B e quidi il Napoli aveva uno slot in più.

