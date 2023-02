Mourinho: «Voglio sapere se posso muovermi da un punto di vista legale»

A Dazn: «Non sono un pazzo. Per capire la reazione bisogna sapere cosa è successo. Non voglio entrare nella questione che Serra è di Torino e mi ha espulso in vista della Juventus»

Ai microfoni di Dazn nel post partita di Cremonese-Roma, Mourinho ha commentato il rosso rimediato dopo la violenta protesta contro il quarto uomo.

Al 46′ Mourinho si è avvicinato al quarto uomo per protestare contro un fallo non fischiato. Alla risposta dell’assistente arbitrale, lo Special One è andato su tutte le furie. Non si capisce bene che cosa sia successo. Mourinho ha continuato a dire: «È stato lui» rivolgendosi al quarto uomo. Il rosso ha alzato ancor di più la pressione del tecnico giallorosso. Pare che Mourinho si sia lamentato di un atteggiamento poco rispettoso del quarto uomo nei suoi confronti.

«Non sono un pazzo. Per la reazione che ho avuto bisogna sapere cosa è successo. Bisogna sapere se posso muovermi da un punto di vista legale. Piccinini mi ha espulso perché il quarto uomo lo ha spinto a farlo. Lui non ha l’onestà di dire quello che mi ha detto, cioè quello che ha originato la mia reazione. Voglio sapere se c’è l’audio di ciò che mi ha detto. Non voglio entrare nella questione che Serra è di Torino e lui mi ha fatto espellere in vista della Juventus ma per la prima volta della mia carriera però un arbitro ha parlato con me in modo ingiustificabile. Ho avuto la fortuna di avere avuto Piccinini come quarto uomo una volta in cui sono stato espulso, quando chiesi all’arbitro scusa per la mancanza di rispetto. Adesso mi ha visto entrare nello spogliatoio quando ho chiesto onestà al quarto uomo. Serra ha avuto problemi di memoria, si è dimenticato».

La Roma ha perso 2-1 e ha fallito l’occasione di raggiungere il secondo posto in classifica. Mourinho salterà il big match di domenica sera contro la Juventus.

ilnapolista © riproduzione riservata