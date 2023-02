Cremonese-Roma, Mourinho espulso per proteste contro il quarto uomo: «È stato lui»

Mourinho si è lamentato di un atteggiamento poco rispettoso del quarto uomo nei suoi confronti.

Mourinho espulso a Cremona. dove al 71esimo Cremonese e Roma sull’1-1. Al gol di Tsadjout al 17′ ha risposto Spinazzola al 70esimo. All’inizio del secondo tempo Mourinho è stato espulso.

Al 46′ lo Special One lamenta un fallo non fischiato dal direttore di gara Piccini. Mou va dal quarto uomo protestando veementemente. Molto duro nei confronti dell’assistente arbitrale e viene espulso. Non si capisce bene che cosa sia successo. Mourinho continua a dire: «È stato lui» rivolgendosi al quarto uomo.

Il rosso ha alzato ancor di più la pressione del tecnico giallorosso. Sky riporta che Mourinho si sia lamentato di un atteggiamento poco rispettoso del quarto uomo nei suoi confronti. Dopodiché si è accomodato in tribuna, non prima di aver lasciato un bigliettino con le indicazioni tattiche al suo staff: “Al 60′ dentro Abraham, Matic e Solbakken“.

#Video Mourinho vio la tarjeta roja en la cancha de #Cremonese El enternador de #Roma fue protagonista de una discusión con el cuarto árbitro en el arranque del complemento. ▶️ No te pierdas la 🇮🇹 #SerieA en #StarPlusLA.https://t.co/EJW0Mw8AgJ — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) February 28, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata