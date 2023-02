Milan, Ibrahimovic torna ad allenarsi dopo l’operazione

L’attaccante svedese si è allenato oggi per tutta la seduta insieme al resto del gruppo. Segno che l’infortunio è ormai alle spalle

Dopo la sconfitta nel derby il Milan inizia a vedere la luce in fondo al tunnel grazie al rientro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è vicinissimo dal tornare a disposizione di mister Pioli dopo l’operazione subita a giugno. Ibrahimovic si è allenato oggi per tutta la seduta insieme al resto del gruppo Milan. Segno che l’infortunio è ormai alle spalle e che ora è tutta questione di ritrovare la perfetta condizione. Per questo Ibra ‘vede’ addirittura la possibile convocazione in vista della sfida di venerdì sera contro il Torino.

Nel corso di oggi hanno svolto esami strumentali anche Tomori, Bennacer e Maignan tutti e tre infortunati e tutti e tre con notizie positive. Il percorso di recupero dai rispettivi infortuni procede bene, con i primi due che potrebbero farcela anche per l’andata di Champions contro il Tottenham. Per Tomori c’è la fortissima possibilità di un rientro in vista del Tottenham mentre Bennacer ancora è incerto nel suo utilizzo. Vanno più cauti i medici per quanto riguarda Maignan. L’infortunio del numero uno francese induce lo staff medico rossonero nell’andare cauti senza forzare ulteriormente i tempi. Per questi motivi, Maignan non dovrebbe esserci contro il Tottenham ma potrebbe recuperare nelle prossime settimane dove sarà utilissimo nelle partite di Serie A.

