Mario Rui si deve dare una calmata, intemperanze del genere possono costare care

Diatriba sul turnover. Per Gridelli Spalletti dovrebbe alternare di più i giocatori, per Trombetti l’allenatore fa bene a giocare con la formazione che ritiene più affidabile

Cesare – Caro Guido il Napoli continua la sua marcia trionfale in campionato e direi anche in Champions. Oggi era una partita non facile da affrontare perché c’erano alcuni fantasmi del passato. Ad Empoli il Napoli aveva giocato altre 9 volte con una sola vittoria, 4 pareggi e ben 4 sconfitte. E più di tutte bruciava quella dell’anno scorso dove dopo un vantaggio di 2 gol ci facemmo rimontare nel finale e perdemmo la partita 3-2.

Guido – Hai ragione. Fu una delle peggiori sconfitte che compromisero la possibilità di vincere il campionato e una delle peggiori dimostrazioni di mancanza di personalità e carisma dei vecchi senatori emigrati e perdenti. Ma quest’anno tutto un altro Napoli. Si respira un’altra aria e la squadra e l’allenatore stanno affrontando tutte le partite con grande attenzione e concentrazione come se ogni partita fosse quella decisiva.

Cesare – Eppure questo non è scontato con 15 punti di vantaggio dalla seconda e un pensiero alla Champions. Il Napoli ha come al solito aggredito l’avversario, lo ha messo sotto di 2 gol e ne poteva fare altri 3-4. Volendo esagerare unico neo non aver chiuso definitivamente la partita con un terzo gol. Il Napoli poi nella difficoltà non si è disunito. Dopo l’espulsione puerile di Mario Rui si poteva rimettere in gioco la partita ed il Napoli per la prima volta si trovava quest’anno in 10 contro 11.

Guido – Cesare si è vista anche una novità tattica. Spalletti schierava la squadra con un classico 4-4-1 dove i centrocampisti tiravano fuori energie incredibili (monumentali Anguissa e Lobotka ed ottima prestazione di Zelinski determinante e continuo per tutti i 90 minuti) e Oshimen da solo reggeva il peso dell’attacco.

Cesare – E infatti caro Guido risultato: Napoli mostruoso, padrone del gioco anche in 10 e con l’Empoli che non faceva nemmeno un tiro in porta.

Guido – Mario Rui si deve dare una calmata, non è nuovo a queste cose e in partite ad alto livello di difficoltà, come in Champions, una intemperanza del genere può costare cara.

Cesare – Una osservazione. Non ti sembra che ci sia poco utilizzo, del turnover da parte di Spalletti soprattutto nella formazione iniziale? Sicuramente per questa partita ha inciso il ricordo dell’anno scorso ma mi chiedo se alcuni giocatori che giocano sempre e per quasi tutti i 90 minuti come Oshimen, Kim, Lobotka, Anguissa etc possano rischiare qualcosa in termini di infortuni ed essere poi indisponibili in partite delicate soprattutto in Champions.

Guido – Io invece penso che Spalletti faccia benissimo a giocare con la formazione che ritiene più affidabile. Spalletti e il suo staff sicuramente sapranno dosare le forze della squadra e dalla parte loro sicuramente gioca la giovane età di molti calciatori e la sosta per i mondiali.

LE SENTENZE

Meret-Cesare: s.v. ; Guido: s.v.

Di Lorenzo- Cesare:buono ; Guido: buono

Mario Rui- Cesare: recidivo; Guido: ingenuo

Kim- Cesare: mostro ; Guido: fortissimo

Rrahmani-Cesare: mostro; Guido: fortissimo

Anguissa- Cesare: monumentale; Guido: eccellente

Lobotka-Cesare: grandissimo ; Guido: formidabile

Zelinski-Cesare:ottimo; Guido: finalmente eccellente

Lozano-Cesare:buono ; Guido: efficace

Osimhen-Cesare: ;iradiddio Guido: irresistibile e sciupone

Kvara-Cesare: buono; Guido: più che buono

Elmas-Cesare: ottimo; Guido: ottimo

Oliveira-Cesare: buono: Guido: ottimo

Gaetano-Cesare:s.v.; Guido:s.v.

Simeone-Cesare:s.v.; Guido:s.v.

Dombele-Cesare: s.v.; Guido:s.v.

ilnapolista © riproduzione riservata