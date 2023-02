Lobotka, il trattamento che gli riservò Gattuso grida ancora vendetta

Oltre a quei due in attacco Spalletti sta creando altri due mostri in difesa, Kim, già mostruoso, e Rrahmani

Cesare – Caro Guido il Napoli continua la sua marcia verso lo scudetto. Vittoria contro un buon Sassuolo che era in un ottimo periodo. E il Napoli ha vinto facendo anche un po’ di turnover pensando alla Champions.

Guido – Il Napoli comunque ha meritato la vittoria per il gioco espresso e per il numero di occasioni da gol prodotte. In alcune fasi della partita è stato impressionante per come pressava e arrivava con facilità alla conclusione. Chiudere la partita col terzo gol, sfiorato più volte, avrebbe potuto darci una maggiore tranquillità.

Cesare – Ti devo dire che contro il Sassuolo qualche singolo non ha brillato. Oltre a Di Lorenzo, in grande difficoltà contro il forte Laurentiè e non ben coadiuvato da Politano, ho visto Anguissa un po’ macchinoso ed impreciso (continuamente richiamato dall’allenatore). Martedi sera contro l’Eintracht abbiamo bisogno in particolare che il capitano e Zambo giochino ai livelli alti a cui ci hanno abituato.

Guido – Cesare diciamo le verità con chiarezza:con quei due mostri davanti, Kvara e Osimhen, i gol primo o poi arrivano e la partita la vinci.

Cesare – E secondo me Spalletti sta creando altri due mostri in difesa, Kim, già mostruoso, e Rrahmani.

Guido – Concordo e sul secondo il lavoro del tecnico ha prodotto una crescita notevolissima.

Cesare – Ti devo dire che comunque non è facile mantenere alta la concentrazione quando sei primo con 15 punti di distacco dalla seconda e soprattutto quando hai poi anche dopo quattro giorni un ottavo di finale di Champions. E qui bisogna dare altro merito a Spalletti che sta riuscendo a motivare la squadra e a tenere alta l’attenzione. Comunque andiamo avanti in campionato partita dopo partita e godiamoci questa serata di Champions.

Guido – Nella disamina fatta non dimentichiamo mai il contributo di un talento straordinario come Lobotka. Il trattamento riservatogli da Gattuso ancora grida vendetta e rappresenta la prova di quanto possano essere superficiali e rozze le valutazioni di alcuni tecnici.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: attento; Guido: s.v.

Di Lorenzo – Cesare: serataccia; Guido: brutta prestazione

Olivera – Cesare: buono ; Guido: ottimo

Kim – Cesare: fortissimo ; Guido: ottimo

Rrahmani – Cesare: ottimo; Guido: ottimo

Anguissa – Cesare: mediocre; Guido: sotto tono

Lobotka – Cesare: come al solito grande ; Guido: ottimo

Elmas – Cesare: buono; Guido: utile

Politano -Cesare: mediocre; Guido: insufficiente

Osimhen- Cesare: Iradiddio; Guido: mostro

Kvara – Cesare: fantastico; Guido: favoloso

Zielinski – Cesare: sufficiente;Guido: buono

Lozano – Cesare: buono;Guido:buono

Zerbin – Cesare :s.v.; Guido:s.v.

Ndombele – Cesare:s.v.;Guido:s.v.

Simeone – Cesare:s.v.;Guido: s.v.

