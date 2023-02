Lazio, frattura alla mano per Pedro

L’attaccante della Lazio aveva già rimediato una frattura alle ossa nasali lo scorso 19 febbraio

Non è un periodo fortunato per l’attaccante spagnolo della Lazio Pedro che ieri ha rimediato una frattura alla mano sinistra nella partita contro la Sampdoria, vinta dai biancocelesti per 1-0. L’attaccante della Lazio, aveva già rimediato una frattura alle ossa nasali lo scorso 19 febbraio nel match contro la Salernitana, ma nella sfida di ieri è stato costretto al cambio nella ripresa in seguito alla frattura alla mano.

Pedro aveva saltato per l’infortunio al naso la trasferta in Romania contro il Cluj e contro la Samp indossava una vistosa maschera protettiva. Il club biancoceleste afferma che il giocatore verrà sottoposto ad un monitoraggio clinico quotidiano. Ancora non è certo il suo impiego nella gara contro il Napoli, in programma venerdì sera allo stadio Maradona, ma non è da escludere la sua presenza almeno dalla panchina.

Al suo posto, molto probabilmente, scenderà in campo Zaccagni. L’attaccante italiano non ha preso parte all’ultima partita contro la Sampdoria per via di una sindrome influenzale che però non dovrebbe metterlo a rischio contro il Napoli. Di seguito il comunicato della Lazio sulla frattura di Pedro:

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez ha riportato nel corso dell’incontro di ieri una frattura a carico della mano sinistra. Al calciatore è già stato applicato uno specifico tutore e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano”.

ilnapolista © riproduzione riservata