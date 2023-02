La Juventus non batte nemmeno il Nantes e Allegri parla del suo curriculum

Il tecnico si infuria a Sky quando gli ricordano che gioca soltanto per l’1-0. “Le mie squadre sempre state il secondo migliore attacco e la migliore difesa”

La propaganda non basta, la Juventus pareggia in casa con il modesto Nantes. Allegri si infuria a Sky quando gli ricordano che gioca soltanto per l’uno a zero. “Le mie squadre dal 2010 sono sempre state il secondo migliore attacco e la migliore difesa” intanto in Ligue1 i francesi sono tredicesimi con ventotto punti (uno in meno dei bianconeri in Serie A) e giocano una partita onesta in quella che è stata definita, dal doping mediatico italico, la competizione europea più difficile: l’Europa League. Il masochismo del potere invocato da Buffon o la riconsiderazione dettata da Di Siervo si arrendono alla realtà: Allegri non riesce nemmeno a vincere in casa contro avversari inferiori e dunque, a parte gli slogan simpatici e le veline circolari per ridare alla Juventus slancio e meriti presunti, il campo regala un pareggio davvero imbarazzante che non compromette di certo la qualificazione ma riconduce, finalmente, le chiacchiere ai fatti.

I francesi puniscono in contropiede, giocano un calcio onesto, difendono con ordine e con i cambi spengono la boria bianconera apparsa confusa e disordinata. A fine gara il tecnico livornese, ancora contro lo studio Sky, sciorina il suo curriculum è si attacca al passato, alla storia, ai proverbi livornesi, a quella che era quindi, la vita bianconera prima dei tribunali. Da domani riparte la propaganda nel frattempo anche il Nantes zittisce lo Stadium.

