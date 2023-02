Il periodo complicato di Vitinha è colpa delle continue critiche di Messi e Neymar? (L’Equipe)

Il brasiliano ha contestato tutte le scelte del compagno contro il Bayern. Con l’argentino c’è stato un diverbio in allenamento. E le prestazioni ne risentono

Il Psg sta attraversando momenti complicati. Non solo per la sconfitta in Champions League contro il Bayern, ma anche per alcune problematiche interne da dover gestire. Tra queste, l’atteggiamento di Neymar e Messi nei confronti di Vitinha, spiega L’Equipe, che sta vivendo un momento certo non semplice.

Per più di un’ora, durante il match di Champions, l’ex Porto ha dovuto sopportare le continue critiche di un nervoso Neymar, che contestava ogni scelta del compagno. Sono settimane, scrive L’Equipe, che Vitinha deve sopportare le critiche del brasiliano e di Messi. Con quest’ultimo sarebbe addirittura avvenuto un acceso scambio di opinioni in allenamento, dopo un contatto di gioco.

“Come si può esprimere il proprio calcio se due delle più grandi stelle del tuo club guardano le tue prestazioni con occhio sempre critico?”.

E’ la domanda che si fa L’Equipe, che attribuisce a questa circostanza le prestazioni sottotono di Vitinha.

“Vitinha sembra vagare, come se fosse perso, disconnesso dalle animazioni della sua squadra”.

“Viti non ha gli strumenti per esprimersi. Ha perso i suoi punti di riferimento e a poco a poco la fiducia. Questo spiega in parte i suoi attuali limiti”.

