Il Napoli è pronto al raddoppio per Kvaratskhelia (Corsport)

«C’è molto interesse da parte di altri club», dice il suo manager Mamuka Jughel, ed è chiaro guardando ai suoi numeri. In questa stagione, Kvaratskhelia, ha realizzato ben 11 gol e 12 assist in tutte le competizioni e solo Messi, Neymar e Kolo Mouani hanno fatto meglio. In Italia, invece, solo Gervinho fece meglio alla sua prima stagione nel nostro campionato con 9 gol e 9 assist.

Ma De Laurentiis non è uomo da farsi trovare impreparato, “il ds Giuntoli ha già incontrato più volte il suo agente, il signor Mamuka in questi mesi e ha dichiarato che a fine stagione andrà in scena un adeguamento”. Kvaratskhelia ha un contratto da 1,4 milioni a stagione fino al 2027, ma, come scrive il Corriere il Napoli è pronto a rilanciare

“E il Napoli studia il suo rinnovo: stipendio più che raddoppiato con i bonus”