Il Giornale soffre: “senza Inter, Milan e Juventus, non è campionato”

“Merito al Napoli ma questo campionato democratico rischia di illuminare le nostre mediocrità, preferiamo tornei aristocratici”

Il derby di Milano ridotto a una partita priva di valore e fascino ha evidentemente immalinconito la redazione sportiva de Il Giornale che oggi con Riccardo Signori firma un articolo in cui inneggia al ritorno dell’aristocrazia calcistica. In soldoni scrive che senza Inter, Milan e Juventus, non è campionato. Ricordiamo che per la prima volta le tre del Nord potrebbero rimanere fuori dalla Champions. Ecco qualche stralcio

Dicono: è un campionato democratico. Ma in Italia, almeno nel calcio, non siamo fatti per campionati democratici: preferiamo tornei aristocratici. Se Milan, Inter, Juve, mettiamo anche Napoli e Roma, non tengono botta manca il sale ed anche il pepe.

Prendiamo per valida l’idea di una stagione democratica dove il Napoli tornerà allo scudetto a distanza di 33 anni e, soprattutto, senza più il Genio che illuminò quelle stagioni. E qui sta il seme della democrazia calcistica: vincere senza geni. Valore al merito, ma che dire degli sprofondi più o meno immaginabili di Milan e Juve e del solito “essere o non essere” dell’Inter?

Qui la democrazia rischia di illuminare le nostre mediocrità, più che la bellezza dell’“abbiamo un sogno”. I sogni durano lo spazio di una notte e il nostro pallone necessita di grandeur.

La serie A sta dimostrando che c’è merito e merito e il calcio vincente ha bisogno di qualcosa in più: calciatori forti non solo di nome, scelte da talent scout e spendere bene senza sperperare. Il paragone con le milionate buttate dalla Premier non regge da

tempo. Morale: godiamoci la carica della provincia, brindiamo con le coppette. Ma il Napoli risvegli l’aristocrazia.

