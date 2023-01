Sprofondo Nord, l’Italia potrebbe avere Juventus, Inter e Milan fuori dalla Champions

Non è mai successo. C’era una volta il Nord padrone del calcio italiano. L’Inter perde ed è a pari punti con la Roma. Domani c’è Lazio-Milan. E l’Atalanta è lì

Juventus, Inter e Milan fuori dalla Champions?

Addio anche all’Inter. La squadra di Inzaghi perde in casa 1-0 contro l’Empoli e chiude il girone d’andata a 37 punti, a tredici dal Napoli di Spalletti. Decisiva la rete di Baldanzi che ha segnato nel secondo tempo quando i nerazzurri erano in dieci dopo l’espulsione di Skriniar nel primo tempo per doppia ammonizione.

È un campionato che rischia di essere storico. Non solo per l’eventuale vincitrice, squadra di cui non ricordiamo il nome. Ma anche perché per la prima volta nessuna tra Inter, Milan e Juventus potrebbe qualificarsi in Champions League. Non è mai accaduto dalla stagione 1992-93 primo anno della Champions League. Da trent’anni almeno una delle tre squadre regine del campionato italiano si è qualificata per la competizione per club più importante d’Europa.

Al momento la classifica vede la squadra di cui non ricordiamo il nome in testa a 50 punti.

Dopodiché il Milan è secondo a 38 punti e giocherà domani sera in casa della Lazio. In caso di vittoria allungherebbe (si fa per dire) a 41, ma potrebbe anche pareggiare e quindi andare a 39 o addirittura perdere e rimanere a 38.

Al terzo posto pari merito ci sono Inter e Roma con 37.

Quinta è l’Atalanta con 35 e sesta la Lazio a 34 ma con a disposizione la partita all’Olimpico contro il Milan.

La Juventus, come sappiamo, è decima in classifica a 23 punti. In teoria potrebbe ancora qualificarsi vincendo l’Europa League. Sempre che non venga squalificata dalla Uefa.

Manca ancora tutto il girone di ritorno. È molto lunga ma la prossima potrebbe essere una Champions rivoluzionaria per le squadre italiane con tre club del Centro-Sud più l’Atalanta. C’era una volta il Nord padrone del calcio italiano.