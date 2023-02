Il CorSport su Abisso: errore grave non vedere live il rigore per Immobile

Anche la Gazzetta accusa l’arbitro di Salernitana-Lazio: “In un modo o nell’altro riesce ad inasprire la gara, che sia per errori o dialogo”.

Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport bocciano l’arbitro Abisso, direttore di gara di Salernitana-Lazio (0-2). I voti non sono neppure tanto inclementi (5 per il CorSport e 5,5 per la Gazzetta), ma i giudizi sì.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Male Abisso, onestamente nei panni di Rocchi non sapremmo cosa fare. Non vedere quel rigore live (anche l’assistente numero 1, Baccini, non è scevro da colpe) è un errore grave, soprattutto dimostra la mancanza di “furbizia arbitrale” che sembra sparita dal gruppo Can (idem Dionisi sabato a San Siro). E non è stata neanche una partita difficile…”.

Ancora sul rigore non visto:

“Nessun dubbio sul rigore, difficile capire come se li sia fatti venire Abisso. L’uscita di Sede è poco composta, Immobile s’allunga e colpisce il pallone prima dell’arrivo del portiere, che lo travolge. Il guardalinee Baccini poteva

dargli una mano, l’episodio capita proprio lì”.

La Gazzetta dello Sport accusa l’arbitro di aver inasprito una partita che invece sarebbe stata molto semplice da gestire.

“Al 14’ p.t. il primo errore: non ammonire Bronn che con una spallata abbatte Pedro è una omissione. Ma la “mancanza” arriva quando Sepe abbatte Immobile che con la punta del piede era riuscito a toccare la palla: Abisso non lo giudica (o vede) bene, serve il Var”.

E ancora:

“In un modo o nell’altro riesce ad inasprire la gara, che sia per errori o dialogo. Il primo rigore lo manca, il 2° lo

fischia molto in fretta. Rosso a Bronn: ma il giallo serviva al 14’ p.t.”.

