Il Barcellona sconfitto dall’Almeria, ha perso l’occasione di ammazzare la Liga

As: “Una partita disastrosa contro l’Almeria che si trova in zona retrocessione. Nemmeno un tiro in porta nel primo tempo, persi tutti i contrasti”

Il Barça di Xavi perde 1-0 e fallisce l’occasione di allungare in Liga a +10 sul Real Madrid che ieri sera ha pareggiato 1-1 nel derby contro l’Atletico. Resta comunque primo con sette punti di vantaggio (che non sono pochi).

As (quotidiano madridista) commenta in maniera impietosa la sconfitta della squadra catalana:

“Un Barcellona impresentabile ha perso l’occasione di allungare in Liga perdendo 1-0 contro l’Almeria che si trova in zona retrocessione. Una partita disastrosa in cui la squadra andalusa ha superato il Barça in tutti gli aspetti del gioco, soprattutto sotto l’aspetto della motivazione. Il Barça ha dimenticato la cosa più importante: come si gioca per vincere.”

As infierisce:

“La partita del Barcellona è stata impresentabile in termini di gioco, atteggiamento, tattica e tecnica. Tutto è stato un disastro da parte dei blaugrana. Mentre i giocatori dell’Almería pressavano con ferocia ogni rivale e vincevano i contrasti su ogni pallone.”

As scrive che la formazione di Xavi non poteva già pensare alla semifinale di Coppa di giovedì prossimo contro il Real e sottolinea As che nei primi 45′ il Barça non ha tirato in porta nemmeno una volta.

