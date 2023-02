La stampa madrilena sfotte il Barcellona: come farà senza i soldi dell’Europa?

As e Marca sottolineano come i mancati introiti per le coppe europee avranno conseguenze sul mercato blaugrana, poi criticano le prestazioni di Lewandowski

Il Barça esce dall’Europa League dopo il pareggio in casa per 2-2 contro il Manchester United e la sconfitta all’Old Trafford per 2-1. Fred e Antony condannano Xavi a fare i conti con una squadra che negli ultimi anni in Europa è andata sempre peggio.

Lo ricordano bene Marca e As, i due quotidiani spagnoli che evidenziano due importanti conseguenze della sconfitta di ieri sera.

Marca sottolinea come aver mancato la qualificazione si traduce in una minore possibilità di muoversi nel mercato. “La squadra il prossimo anno avrà difficoltà a far firmare i nuovi contratti visto che le loro entrate in Europa sono scomparse dopo l’eliminazione dalle coppe“.

E va ancora più a fondo:

“Se le previsioni estive più infauste si avverano, la squadra non solo non potrà firmare i rinnovi ma dovrà sbarazzarsi anche di alcuni giocatori. Tutto fa pensare che il prossimo anno sarà un calvario.”

Sulla stessa linea anche As che però aggiunge al danno anche la beffa del gol di Lewandoski:

“L’eliminazione in Europa League apre un altro buco economico per il club che aveva preventivato di incassare 20,2 milioni dalla Champions. Oltre ai 14,4 milioni che il Barça non potrà più incassare dall’Europa League, il club dovrà anche pagare 1,25 milioni di euro al Bayern Monaco per il gol di Lewandoski di ieri sera.”

Infatti una clausola del trasferimento di Lewandowski prevede che il Barça paghi al Bayern 1,25 milioni di euro per ogni stagione in cui il polacco raggiunge 25 gol. Come ieri sera.

Sul gol di Lewa, infierisce Marca:

“Robert Lewandowski non è all’altezza del compito. Il polacco lascia le competizioni europee alla sua prima stagione al Barça. Uno di quelli che fa la differenza. I suoi gol contro il Viktoria Plzen e contro l’Inter sono serviti allo stesso scopo di ieri sera“. A nulla, aggiungiamo.

