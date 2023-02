Empoli-Napoli, Mario Rui e Elmas titolari. Testa a testa Politano-Lozano (CorSport)

Il Napoli torna ad allenarsi oggi, domani partirà per la Toscana. Osimhen sta bene, ma in Germania ha preoccupato Spalletti

Il Napoli è rientrato ieri dalla Germania intorno a mezzogiorno. Oggi la squadra riprenderà gli allenamenti in vista della partita di sabato contro l’Empoli, in programma alle 18. Il Corriere dello Sport dà qualche anticipazione sulla probabile formazione che Spalletti metterà in campo dopo l’impegno di Champions che lo ha visto trionfare sull’Eintracht Francoforte per 2-0. Il Napoli partirà domani per la Toscana. Ci sarà spazio al turnover. Probabilmente, rientrerà come titolare Mario Rui, visto che Olivera ha giocato dal primo minuto sia contro il Sassuolo che contro l’Eintracht. Elmas, invece, dovrebbe prendere il posto di Zielinski.

“Un paio di sedute e domani la squadra partirà per la Toscana. Un paio, beh, più che altro una sessione di scarico oggi e poi la rifinitura. Con la valutazione dei singoli e dunque delle rotazioni da effettuare prima di vivere una settimana-tipo verso la Lazio. E via con le idee plausibili di formazione: Mario Rui al posto di Olivera, considerando che il mancino d’Uruguay ha giocato dall’inizio sia con il Sassuolo sia con l’Eintracht; e ancora, Elmas per il più stanco tra Zielinski e Anguissa e Politano testa a testa con Lozano. Osimhen sta bene, in grande forma, però martedì Spalletti ha detto una cosa dopo la partita commentandone la sostituzione: «Ci sono stati due momenti in cui ha stretchato i flessori e ho avuto un po’ di timore». Mera precauzione”.

ilnapolista © riproduzione riservata