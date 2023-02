Eintracht-Napoli, più di 4 milioni di spettatori in chiaro su Canale 5

I dati su Calcio e Finanza. La partita di Champions si piazza al quinto posto nella classifica delle partite più viste in stagione

Calcio e Finanza pubblica i dati degli ascolti della partita di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte, trasmessa in esclusiva in chiaro su Canale 5: gli spettatori che si sono raccolti davanti alla tv sono stati 4.295.000, con uno share del 20,3%. Per la precisione: nel primo tempo 4.673.000 spettatori e il 21.1% di share, nel secondo tempo 3.948.000 spettatori e il 19.4% di share e nel pre e post gara nel complesso 3.273.000 spettatori e 15.3% di share.

Eintracht Francoforte-Napoli si piazza così al quinto posto nella classifica delle partite più viste in stagione. Il primato appartiene a PSG-Juventus, unica gara ad aver superato il muro dei 5 milioni di spettatori e del 25% di share.

Di seguito i dati delle partite fino a questo momento.

PARTITA FASE SPETTATORI SHARE PSG-Juventus Gironi 5.055.000 26,90% Inter-Barcellona Gironi 4.736.000 22,50% Milan-Tottenham Ottavi 4.447.000 21,70% Benfica-Juventus Gironi 4.424.000 20,50% Eintracht-Napoli Ottavi 4.295.000 20,30% Milan-Chelsea Gironi 4.165.000 20,10% Bayern Monaco-Inter Gironi 3.593.000 17,80% Rangers-Napoli Gironi 2.988.000 16,90% MEDIA 4.212.875 20,84%

Spettatori e share in chiaro (sfide su Canale 5)

