Di Lorenzo vince il premio Uefa come miglior gol della settimana

Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha vinto il premio come miglior gol della settimana in Champions League, ovviamente in riferimento all’andata degli ottavi di finale di questa settimana. Il terzino del Napoli è arrivato primo in questa particolare classifica. Il gol contro l’Eintracht viene quindi riconosciuto dalla Uefa come il migliore di questa settimana nella più importante competizione europea. Il gol è arrivato in seguito ad una azione corale del Napoli e il terzino del Napoli ha insaccato alle spalle del portiere tedesco Trapp con un gran tiro di sinistro.

🗳️ Il gol di Giovanni Di Lorenzo è stato votato come il migliore della settimana in #UCL 😍 👏 Complimenti Capitano 👨‍✈️ 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/JpsormiZSo — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 24, 2023

I meriti del gol, però, vanno condivisi anche con Kvaratskhelia che ha servito l’assist tramite un colpo di tacco che ha ingannato la difesa di Glasner. A contendersi il premio settimanale insieme a Di Lorenzo c’erano Nuñez del Liverpool e i due calciatori del Real Madrid Benzema e Vinicius Jr.

