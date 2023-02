Caso Barcellona, Tebas: «pronti ad andare alla Fifa e alla Uefa. Laporta spieghi o si dimetta»

“Se non ci fosse stata alcuna prescrizione sportiva, avremmo aperto un’indagine anche noi senza dubbio. Gli altri club vogliono che si vada a fondo”

Tebas non ha alcuna intenzione di mollare Laporta. Lo scandalo dei pagamenti del Barcellona all’ex vicepresidente degli arbitri Negreira è un boccone troppo ghiotto per il Presidente della Liga per non affondare su uno dei suoi principali “nemici” politici. E così, Tebas chiede le dimissioni del presidente del Barca. “Se non spiega bene o più ragionevolmente cosa è successo, penso che dovrebbe dimettersi”.

Tebas ne ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi limiti salariali della Liga, che vede il Barcellona al centro di una querelle infinita con la lega spagnola.

Tebas – scrive El Pais – ritiene che la procura dovrebbe presentare andare fino in fondo: “Il danno che si sta facendo al calcio professionistico è enorme. Abbiamo scritto all’ufficio del pubblico ministero e abbiamo dato alcune informazioni che possono aiutare le indagini. Se non ci fosse stata alcuna prescrizione sportiva, avremmo aperto un file anche noi senza dubbio.

“I club della Liga – ha detto ancora Tebas – hanno discusso. Sono tutti profondamente preoccupati e le indicazioni che emergono ci dicono che dobbiamo indagare, in Europa o ovunque sia necessario.

La Liga, se necessario andrà alla Fifa e alla Uefa per denunciare il caso Negreira, ha detto Tebas.

