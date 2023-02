Ancelotti e il Brasile negano di avere un accordo

Entrambe le parti hanno smentito le voci di Espn secondo cui il tecnico del Real Madrid avrebbe accettato di sedere sulla panchina verdeoro

Come riporta il Mundo Deportivo, la Confederazione di calcio brasiliana ha negato in un comunicato ufficiale che Carlo Ancelotti sarà il prossimo allenatore del Brasile. La federazione lo ha fatto dopo le indiscrezioni di Espn che parlava di un accordo verbale oramai certo tra le parti

“La Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) riferisce che la notizia rilasciata questo venerdì (02/10) che l’allenatore del Real Madrid, l’italiano Carlo Ancelotti, è il nuovo allenatore della nazionale brasiliana non ha fondamento. Il presidente Ednaldo Rodrigues mantiene le dichiarazioni fatte mercoledì, dopo il sorteggio delle partite della Copa do Brasil. A quel tempo, il funzionario ha escluso le speculazioni e ha detto che la questione è trattata con trasparenza e che l’allenatore scelto sarà annunciato al momento giusto”

La notizia di ESPN che riferisce che Carletto avrebbe dato il sì alla CBF da luglio 2023 fino alla Coppa del Mondo 2026 non ha fatto bene nell’ambiente dell’allenatore italiano, dove riconoscono che c’è un grande interesse da parte del Brasile per Ancelotti per essere il prossimo allenatore.

La smentita della Federazione arriva più o meno in contemporanea con quella dello stesso allenatore del Real Madrid che, in conferenza alla vigilia della finale del Mondiale per club che il suo Real giocherà contro gli arabi dell’Al-Hilal, ha detto

«Non c’è nulla in merito. La situazione è molto chiara: ho un contratto fino al 2024 col Real Madrid».

Intanto Sky si chiede se siano solo parole di “circostanza per difendere il gruppo e la squadra prima di una finale così importante e non dare adito a nuove speculazioni oppure la semplice verità”

