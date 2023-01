Zaniolo, spunta un altro striscione: «Via da Trigoria codardi e approfittatori»

L’aria, nella Capitale, è ancora in fiamme. Gli ultras ribadiscono il concetto: «Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori».

Dopo quello di ieri affisso davanti al Colosseo, a Roma spunta un altro striscione contro Nicolò Zaniolo. Stavolta a Trigoria. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

«Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori. Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori».

E’ firmato “Roma”, uno dei principali gruppi della Curva Sud. Non si placa la tensione tra tifoseria e attaccante giallorosso. Una situazione resa ancora più incandescente dalle dichiarazioni dell’allenatore della Roma, José Mourinho, che ieri, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta contro il Napoli, ha dichiarato, su Zaniolo:

«Voglio gente che voglia giocare nella Roma e che sia disponibile a stare con noi. Quando tu non stai bene e nella famiglia devi andare via, devi trovare una soluzione. La famiglia è per stare con gente che ci vuole stare».

Ieri mattina, nei pressi del Colosseo, sul ponte pedonale che sovrasta via degli Annibaldi, la tifoseria giallorossa aveva affisso uno striscione durissimo contro l’attaccante della Roma. Il testo era piuttosto eloquente:

«Zaniolo traditore merda senza onore».