Zaniolo aveva accettato il Bournemouth ma gli inglesi hanno bloccato l’affare (Sky)

Lo rivela Sky. Il Bournemouth aveva già bloccato Traoré del Sassuolo. Troppe spese: il club non se l’è sentita di effettuare un altro investimento.

Una indiscrezione di calciomercato clamorosa arriva dalla redazione di Sky Sport. Secondo l’emittente, Zaniolo avrebbe accettato l’offerta del Bournemouth nella serata di ieri ma gli inglesi non hanno voluto concludere l’operazione visto l’arrivo imminente di Hamed Junior Traoré del Sassuolo per 30 milioni.

Così Sky Sport sulla notizia Zaniolo Bournemouth:

“La scorsa notte, però, si è registrato un cambiamento che ha rischiato di mischiare le carte in tavola. Il giocatore classe ’99 ha dato l’ok a un suo passaggio alle Cherries, ma a dire no questa volta è stato proprio il club inglese. Non una scelta tecnica, ma economica: il Bournemouth aveva già speso tanto a gennaio, compreso l’ultimo colpo Traoré dal Sassuolo, e non se l’è sentita di effettuare un altro investimento”.

Gli acquisti della squadra inglese che occupa i gradini più bassi della Premier League:

“Quello di Traoré (pagato 30 milioni, bonus compresi) è solo l’ultimo acquisto degli inglesi in questa finestra di mercato. Sempre dalla Serie A e proprio dalla Roma era già arrivato Vina, in prestito a 750 mila euro con diritto di riscatto a 15. Prima di lui, oltre al portiere Randolph (arrivato a zero) due movimenti in attacco: l’ala Ouattara, preso dal Lorient per 22.5 milioni, e l’attaccante ghanese Semenyo, prelevato dal Bristol per poco più di 10 milioni, per un totale di circa 63 milioni”.