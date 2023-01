Il Bournemouth guarda in casa Roma: dopo Viña si pensa a Zaniolo

La squadra inglese intende virare sul romanista dopo le precarie condizioni fisiche di Nicolas Jackson dal Villarreal.

Il Bournemouth è interessato all’attaccante della Roma Nicolo Zaniolo. La squadra inglese intende virare sul romanista dopo le precarie condizioni fisiche di Nicolas Jackson dal Villarreal, l’attaccante era vicino al passaggio al Bournemouth ma i problemi al ginocchio stanno condizionando il trasferimento.

D’altro canto, Zaniolo è pronto a lasciare l’Italia questo mese con un numero di club in tutta Europa che monitorano la sua situazione. A rivelare questa indiscrezione di calciomercato è il Daily Mail.

L’acquisto di Zaniolo potrebbe aiutare il Bournemouth a centrare la salvezza in questa stagione. Altro colpo in entrata dalla Roma potrebbe essere il terzino uruguaiano Mathias Viña. Il terzino questa stagione è scivolato in basso alle gerarchie di Mourinho ed ha perso il posto in favore di Zalewski e Spinazzola. Il trasferimento per Vina è molto più semplice rispetto a quello che sta succedendo per Zaniolo. L’importo della trattativa è decisamente pià basso, dato che l’uruguaiano verrebbe via solo per 1 milione, ma anche la concorrenza per l’italiano è molto più serrata. Ci sono sulle tracce di Zaniolo anche Tottenham e Milan.

Vina nel frattempo ha visto le sue possibilità alla Roma limitate sotto Mourinho in questa stagione, con appena tre presenze in Serie A e 15 partite in cui è rimasto in panchina.