Xavi prima difende Dani Alves, poi ritratta: «Chiedo scusa, ogni atto di violenza va condannato»

Nella conferenza post-partita: «Ieri non sono stato molto attento con le mie parole. So che la mia voce è molto importante».

Prima di iniziare la conferenza stampa post-partita, Xavi ha voluto chiarire le sue dichiarazioni del giorno prima sull’arresto di Dani Alves , a causa delle polemiche generate. Infatti, il tecnico del Barcellona affermò nella conferenza stampa pre partita testuali parole:

«È difficile commentare una situazione del genere. Penso di essere sorpreso e scioccato. Sono sotto shock. La giustizia trionferà. Mi sento molto male per lui».

Nella serata di ieri, al termine della partita tra Barcellona e Getafe, vinta per 1-0 dai catalani, Ii tecnico ha voluto chiarire la vicenda. Queste le parole di Xavi su Dani Alves:

«Quello che ho detto è stato interpretato male o non sono stato chiaro come avrei dovuto, ma è importante che mi spieghi. È un argomento duro e delicato, ieri ho ignorato la vittima, ma voglio chiarire che qualsiasi atto di violenza di genere o stupro va condannato, sia che lo faccia Dani o chiunque altro».

Continua Xavi:

«Per questo, ha spiegato, ho detto che mi dispiace che Dani possa averlo fatto, ma su questo punto devi essere molto forte. Ieri non sono stato molto attento con le mie parole e chiedo scusa. So che la mia voce è molto importante, perché rappresento un club come il Barça, per il quale sono veramente dispiaciuto, non è stata una giornata piacevole per me».