Xavi su Dani Alves: «La giustizia trionferà ma sto molto male per lui»

In conferenza stampa: «È difficile commentare una situazione del genere. Penso di essere sorpreso e scioccato»

L’allenatore del Barcellona Xavi è stato interpellato dai giornalisti sulla questione Dani Alves di recente arrestato per violenza sessuale a Barcellona. In conferenza stampa Xavi si è detto “scioccato” dalla situazione. Xavi conosce il brasiliano prima come compagno di squadra e poi come suo giocatore. Queste le parole di Xavi su Dani Alves in conferenza stampa:

«È difficile commentare una situazione del genere. Penso di essere sorpreso e scioccato. Sono sotto shock. La giustizia trionferà. Mi sento molto male per lui».

Secondo quanto si apprende dai media spagnoli, Dani Alves ha trascorso la sua prima notte rinchiuso nella prigione di Brians 1 a Barcellona. L’ex terzino della squadra catalana è stato accusato di un presunto reato di violenza sessuale che, per ora, lo ha già portato alla custodia cautelare senza cauzione su ordine del capo della 15esima Corte Investigativa di Barcellona. A seguito dell’ultima modifica legislativa della legge spagnola intitolata: “Ley del sí es sí“.

Il reato di aggressione lo esporrebbe a pene che vanno dai quattro ai dodici anni di reclusione, se l’aggressione viene riconsiderata come “vaginale, penetrazione anale o orale”.

Il calciatore ammette di essere stato in discoteca quella sera, ma sostiene di esserci stato solo poco tempo e nega l’aggressione sessuale attribuitagli dalla vittima.