Spalletti: «È un messaggio a noi stessi, abbiamo sempre il dubbio di non essere di questo livello»

A Dazn: «Osimhen ha margini di miglioramento impressionanti, si è spaccato la faccia perché va sempre su tutti i palloni, regge il contatto fisico»

Luciano Spalletti a Dazn dopo Napoli-Juventus 5-1.

È una serata bella, la squadra ha giocato a ritmi altissimi, è una bella serata perché c’era una cornice di pubblico, però questa squadra ha saputo ricreare quest’amore per questa maglia, in una partita come stasera merita di giocarsela. Se l’è giocata nella maniera giusta, possono venire fuori partite importanti come quelle di stasera.

Noi siamo rimasti dentro la partita in maniera corretta dopo il loro gol anche grazie all’entusiasmo dei tifosi, la Juventus ha avuto reazione importante, ci ha creato difficoltà. Noi dobbiamo fare le stesse cose di sempre, dobbiamo provare a farle. si è visto nella situazione del gol che abbiamo preso. Se andiamo a giocare su questi palloni di nessuno, vediamo chi se li porta a casa, abbiamo perso quei tre mezzi contrasti e abbiamo preso gol. Non lo sappiamo fare e quindi noi bisogna giocare. Stasera abbiamo perso diversi palloni che potevamo gestire meglio, quello è il nostro Dna ed è quello che dobbiamo cerchiamo di fare.

L’atteggiamento dev’essere di fare la partita, abbiamo difensori che sono bravi a giocare in campo aperto. Qualche volta prendiamo pallate dietro la linea della difesa e siamo costretti a dover rincorrere e a abbassarci velocemente, sono corse dispendiose, poi l’atteggiamento è quello. Osimhen ha fatto grande movimento, Kvara ha messo una palla deliziosa, io voglio vedere dove arriva, è il più forte di tutti, più lunga gliela metti e più forte va. Regge il contatto fisico, ha coraggio a fare le cose, si è spaccato la faccia perché va sempre su tutti i palloni, ha margini di miglioramento impressionanti.

Festeggio a cena con i miei figli, domani ci si allena.

È un messaggio a noi stessi, abbiamo sempre il dubbio di non essere di questo livello qui. La Juventus l’abbiamo sofferta un po’ tutti, stasera abbiamo fatto di vedere, non dovevamo avere il rimorso di essere titubanti».